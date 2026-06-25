В Волгограде опровергли фейк о формировании отрядов защиты

— Из постановления следует, что местные предприятия должны до 1 августа сформировать из числа сотрудников специализированные военизированные отряды защиты, за свой счет закупить технические средства и оружие. При этом все «бойцы» таких отрядов должны подписать контракт с Минобороны, — говорится в сообщении.