В Волгограде опровергли фейк о формировании отрядов защиты

В Волгограде опровергли фейковую информацию о формировании специализированных отрядов защиты. Как в телеграм-канале «Война с фейками», в сети активно распространяется якобы постановление губернатора под номером 296.
Письмо с «документом» также рассылается по электронной почте якобы от имени одного из подразделений администрации региона.
— Из постановления следует, что местные предприятия должны до 1 августа сформировать из числа сотрудников специализированные военизированные отряды защиты, за свой счет закупить технические средства и оружие. При этом все «бойцы» таких отрядов должны подписать контракт с Минобороны, — говорится в сообщении.
Отметим, что рассылка идет с поддельного адреса, имитирующего официальную почту пресс-службы. К органам власти он не имеет никакого отношения.
Авторы канала напоминают, что все нормативно-правовые акты проходят официальную регистрацию и размещаются только на проверенных государственных ресурсах.