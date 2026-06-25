В Канске жильцам вернули больше 800 тысяч рублей за незаконную прибавку в квитанциях

В Канске прокуратура добилась отмены незаконного повышения платы за содержание жилья. Управляющая компания увеличила начисления на 5% без решения собственников. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В начале года жители нескольких микрорайонов получили квитанции с повышенной платой за содержание жилья. Управляющая компания объяснила это дополнительными расходами из-за начисления НДС. Проверка прокуратуры показала, что управляющая компания увеличила тариф в одностороннем порядке. При этом такое решение должны принимать сами собственники помещений на общем собрании.
После проверки прокуратура внесла представление управляющей компании. Незаконное повышение тарифа отменили, а жителям сделали перерасчет.
В результате более 4 тыс. жителей вернули почти 849 тыс. рублей, которые были начислены сверх установленных тарифов.