Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Вайнера в Екатеринбурге огородили забором перед реконструкцией

Улицу Вайнера в Екатеринбурге готовят к реконструкции.

Источник: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге огородили забором улицу Вайнера перед реконструкцией. Фотографии строительной техники опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года.

— Мы будем делать все, чтобы максимально ускорить работы. Работы предстоят серьезные, но я не сомневаюсь, что уже следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, — отметил мэр Екатеринбурга.

Работы по обновлению Вайнера будет выполнять компанию из Уфы. Сумма контракта — 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, а самое главное — озеленят улицу. Общая площадь участка — 13 тысяч квадратных метров.