Улицу Вайнера в Екатеринбурге огородили забором перед реконструкцией

В Екатеринбурге огородили забором улицу Вайнера перед реконструкцией. Фотографии строительной техники опубликовал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.
Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года.
— Мы будем делать все, чтобы максимально ускорить работы. Работы предстоят серьезные, но я не сомневаюсь, что уже следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, — отметил мэр Екатеринбурга.
Работы по обновлению Вайнера будет выполнять компанию из Уфы. Сумма контракта — 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, а самое главное — озеленят улицу. Общая площадь участка — 13 тысяч квадратных метров.