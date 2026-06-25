Красноярский ТЮЗ покажет пять премьер на фестивале «Язык мира»

В программу также вошел спектакль «Гриша не свидетель» о буллинге и поиске собственного голоса. Для семейного просмотра ТЮЗ предлагает «Небесного почтальона Федю Булкина» и спектакль «Детство» — истории о взрослении, памяти и разговоре с близкими о важном.