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Красноярский ТЮЗ покажет пять премьер на фестивале «Язык мира»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр юного зрителя опубликовал программу фестиваля «Язык мира»: в нее вошли пять премьер прошедшего сезона.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр юного зрителя опубликовал программу фестиваля «Язык мира»: в нее вошли пять премьер прошедшего сезона.

Зрителям представят «Неумойку» по сказке Афанасьева — мрачную фольклорную историю с мистическим звучанием, а также «Похождения Чичикова, или Мертвые души» по Гоголю в формате рэп-театра.

В программу также вошел спектакль «Гриша не свидетель» о буллинге и поиске собственного голоса. Для семейного просмотра ТЮЗ предлагает «Небесного почтальона Федю Булкина» и спектакль «Детство» — истории о взрослении, памяти и разговоре с близкими о важном.

Билеты на спектакли ТЮЗа и события гостей фестиваля уже доступны на сайте ktyz-fest.ru.

Фестиваль театра юного зрителя «Язык мира» проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края к предстоящему 400-летию Красноярска.

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