Красноярский ТЮЗ покажет пять премьер на фестивале «Язык мира»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр юного зрителя опубликовал программу фестиваля «Язык мира»: в нее вошли пять премьер прошедшего сезона.
Зрителям представят «Неумойку» по сказке Афанасьева — мрачную фольклорную историю с мистическим звучанием, а также «Похождения Чичикова, или Мертвые души» по Гоголю в формате рэп-театра.
В программу также вошел спектакль «Гриша не свидетель» о буллинге и поиске собственного голоса. Для семейного просмотра ТЮЗ предлагает «Небесного почтальона Федю Булкина» и спектакль «Детство» — истории о взрослении, памяти и разговоре с близкими о важном.
Билеты на спектакли ТЮЗа и события гостей фестиваля уже доступны на сайте ktyz-fest.ru.
Фестиваль театра юного зрителя «Язык мира» проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края к предстоящему 400-летию Красноярска.
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