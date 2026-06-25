В центре Челябинска появится новый сквер с сухим фонтаном

В этом сезоне возродят знаковый сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина в Центральном районе. Раньше здесь росли ивы и работал небольшой фонтан, со временем эта территория превратилась в парковку. Теперь здесь появится зеленая зона с сухим фонтаном.