В центре Челябинска появится новый сквер с сухим фонтаном

В Челябинске идет обновление объектов благоустройства, за которые в 2025 году проголосовали жители города. Уже этим летом в Центральном районе возродят сквер, построят новую площадку для выгула собак и отремонтируют пешеходную часть улицы Свободы, сообщает мэр Алексей Лошкин в своем канале в «Максе».
В этом сезоне возродят знаковый сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина в Центральном районе. Раньше здесь росли ивы и работал небольшой фонтан, со временем эта территория превратилась в парковку. Теперь здесь появится зеленая зона с сухим фонтаном.
В Центральном районе на улице Красноармейской, возле ДК общества глухих, с 1 июля установят новую площадку для выгула животных.
Особое внимание глава города уделил работам на пешеходной части улицы Свободы. Благоустройство здесь по решению жителей Советского района поэтапно идет с 2020 года. За пять лет участок вдоль одной из центральных магистралей полностью изменил свой вид. Здесь оборудовали отдельную дорожку для велосипедистов и пользователей электросамокатов, обновили сеть пешеходных троп, расставили скамейки, провели освещение и установили камеры наружного наблюдения.
Отмечу и включенность в процесс собственников нежилых помещений, расположенных здесь. Видя происходящие перемены, они за свой счет приводят в порядок фасады домов и входные группы. Масштабное обновление на улице Свободы планируем завершить в этом году.
Всего в этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Челябинске обновят 19 территорий. Их выбрали сами жители. В следующем году работа продолжится: обновят 13 объектов.
Напомним, за последние шесть лет в Челябинске благоустроили 3,5 тысячи территорий.