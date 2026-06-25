В США раскрыли, как ссора Трампа и Мелони скажется на отношениях Италии к Франции

Конфликт разгорелся после того, как Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото на саммите G7, на которое он согласился из жалости. Глава итальянского правительства назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными». Хозяин Белого дома объявил, что Мелони не удастся вновь «подружиться» с Вашингтоном ради рейтингов. Мелони на фоне слов Трампа о рейтингах заявила, что его не должна волновать ее популярность.