В Крыму перебои с водой — где вводят графики

В крымской столице 25 июня ограничено водоснабжение потребителей, которые получают воду от на насосных станций Русская, Киевская, Ак-Мечеть, Левадки, Рухадзе.
Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях «Крымэнерго», снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.
До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.
По информации Евпаторийского филиала госпредприятия «Вода Крыма», из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.
«Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема в поселке Мирный, СНТ “Дружба” и Новоозерный», — говорится в сообщении.
В поселке Мирный и СНТ «Дружба» воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.