Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму перебои с водой — где вводят графики

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. На пяти насосных станциях в Симферополе, а также в селах под Джанкоем и Красноперекопском ограничили водоснабжение из-за аварий на сетях. В Евпатории вводят временный график подачи воды из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

В крымской столице 25 июня ограничено водоснабжение потребителей, которые получают воду от на насосных станций Русская, Киевская, Ак-Мечеть, Левадки, Рухадзе.

Кроме того, в Джанкойском районе с 07:35 утра в четверг из-за аварии на сетях «Крымэнерго», снижено давление в селах Восход, Новосельцы, Владимирово, Пятихатка. Ориентировочно до 17 часов.

До 20:00 без воды остались жители села Котовское Красноперекопского района.

По информации Евпаторийского филиала госпредприятия «Вода Крыма», из-за многочисленных отключений и нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин, произошло снижение запаса воды в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.

«Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема в поселке Мирный, СНТ “Дружба” и Новоозерный», — говорится в сообщении.

В поселке Мирный и СНТ «Дружба» воду будут давать с 05:30 до 22:30. В Новоозерном возможны перебои водоснабжения, уточнили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше