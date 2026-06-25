Бассейн в Чегдомыне стал удобнее для посетителей с инвалидностью

— Наш бассейн оборудован шестью дорожками для плавания, длиной 25 метров. Максимальная глубина достигает 1,8 м, а минимальная — 1,2 м. Также имеется современный инвентарь для занятий адаптивной физической культурой. Для людей с инвалидностью есть специальные парковочные места, а также пандус и кнопка вызова персонала. Подготовленные волонтеры всегда смогут оказать помощь, а до конца лета планируется к тому же установить мобильный подъемник для бассейна, что сделает его посещение еще более удобным и безопасным, — проинформировали в плавательном бассейне Чегдомына «H2O».