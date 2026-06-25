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Ограничения для мобильного безлимита могут изменить в Беларуси

Изначально сети сотовой связи в республике не были спроектированы для того, чтобы жители республики смотрели контент в качестве 4К на нескольких устройствах.

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Ограничения мобильного безлимита могут ослабить в Беларуси, планируется увеличение лимита потребления, заявил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач в эфире «Беларусь 1».

Он напомнил, что безлимитные тарифные планы для мобильного интернета не отменены, согласно постановлению Минсвязи № 38, на них есть 30 гигабайт на неограниченной скорости.

После этого объема скорость ограничивается, но объем трафика при этом не ограничивается. Ткач обратил внимание на то, что ограничения понадобились из-за дисбаланса нагрузки и не совсем целевое использование сотовой связи.

По его словам, некоторые люди брали безлимитные тарифы и раздавали интернет дома. «Покупает одну SIM-карту и начинает раздавать интернет для всех пятерых членов семьи на три больших телевизора, то, очевидно, что страдают другие пользователи», — подчеркнул Ткач.

Он добавил, что ограничения на безлимит — мера сдерживания.

«Мы планируем при дальнейшем увеличении емкости сети это постановление менять, и лимит потребления будет увеличен», — подчеркнул Ткач.

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