Сборная России по футболу U-15 сможет поучаствовать в чемпионате мира

Турнир пройдет с 22 по 31 октября 2026 года. «Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года FIFA будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет», — указано в пресс-релизе.