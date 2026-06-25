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Татарстан отмечает 106-ю годовщину образования ТАССР

С праздником жителей республики поздравил исполняющий обязаонности спикера регионального Госсовета Марат Ахметов.

Источник: Комсомольская правда

В этот четверг, 25 июня, исполняется 106 лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики — ТАССР. Исполняющий обязанности председателя Госсовета республики Марат Ахметов поздравил жителей региона с этой знаковой датой.

Именно 25 июня 1920 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет передал всю полноту власти в молодой автономии Временному революционному комитету.

«Этот день по праву считается началом практического воплощения нового государственного статуса нашей республики», — подчеркнул Ахметов.