Татарстан отмечает 106-ю годовщину образования ТАССР

В этот четверг, 25 июня, исполняется 106 лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики — ТАССР. Исполняющий обязанности председателя Госсовета республики Марат Ахметов поздравил жителей региона с этой знаковой датой.
Именно 25 июня 1920 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет передал всю полноту власти в молодой автономии Временному революционному комитету.
«Этот день по праву считается началом практического воплощения нового государственного статуса нашей республики», — подчеркнул Ахметов.