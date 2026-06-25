ВГТРК впервые с 2022 года раскрыла финансовые показатели холдинга

Доля телезрителей проектов ВГТРК за прошлый год превысила плановые показатели и достигла 18,7% при прогнозе в 16,7%. В холдинге это связывают с комплексным подходом к программной политике. Отдельно отмечается высокий спрос на вещание канала «Россия 1» в связи с продолжающейся специальной военной операцией и напряженной внешнеполитической обстановкой. Также росту аудитории способствовало оперативное освещение событий каналом «Россия 24» и увеличение зрительского интереса к «России Культура» в праздничные дни.