Актриса Плетнева, умершая от рака, скрывала диагноз от бойфренда-миллионера

Миллионер Александр Бегак состоял в отношениях с актрисой Татьяной Плетневой, которая умерла от рака. Мужчина рассказал, что не знал о диагнозе своей возлюбленной.
Он добавил, что актриса прислала ему фотографию из больницы. Тогда она сказала, что просто проходит профилактику.
— Прилетел — и сразу звоню ей, но телефон как не работал, так и не работал, сообщения не доходили. Мы готовились познакомиться семьями, все шло позитивно, планы были, а потом я узнаю такое…— сказал Бегак в студии программы «Малахов».
Сестра умершей артистки Ольга Бельц рассказала, что Татьяне Плетневой поставили два диагноза — четвертая стадия рака печени и цирроз. Из-за поздней стадии заболеваний врачам было «поздно что-то делать».
О смерти актрисы стало известно 15 июня: она скончалась на 49-м году жизни. Многие телезрители запомнили ее по роли в сериале «Кухня».