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Актриса Плетнева, умершая от рака, скрывала диагноз от бойфренда-миллионера

Миллионер Александр Бегак состоял в отношениях с актрисой Татьяной Плетневой, которая умерла от рака. Мужчина рассказал, что не знал о диагнозе своей возлюбленной.

Миллионер Александр Бегак состоял в отношениях с актрисой Татьяной Плетневой, которая умерла от рака. Мужчина рассказал, что не знал о диагнозе своей возлюбленной.

Бегак является авиаконструктором. В последний раз он виделся с артисткой осенью прошлого года. Мужчина должен был улететь в Дубай на международный авиасалон. Командировка затянулась на полгода — ему предложили работу в ОАЭ, где он разрабатывал проект самолета для первых лиц государства.

Он добавил, что актриса прислала ему фотографию из больницы. Тогда она сказала, что просто проходит профилактику.

— Прилетел — и сразу звоню ей, но телефон как не работал, так и не работал, сообщения не доходили. Мы готовились познакомиться семьями, все шло позитивно, планы были, а потом я узнаю такое…— сказал Бегак в студии программы «Малахов».

Сестра умершей артистки Ольга Бельц рассказала, что Татьяне Плетневой поставили два диагноза — четвертая стадия рака печени и цирроз. Из-за поздней стадии заболеваний врачам было «поздно что-то делать».

О смерти актрисы стало известно 15 июня: она скончалась на 49-м году жизни. Многие телезрители запомнили ее по роли в сериале «Кухня».

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