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АТОР: данных о пострадавших туристах из РФ после землетрясения в Венесуэле нет

Российские туроператоры пока не получали сообщения о пострадавших россиянах в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Данных о пострадавших туристах из России после землетрясения в Венесуэле на данный момент не поступало. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России (после землетрясения в Венесуэле — прим. ред.) нет», — следует из сообщения.

Как заявили в ассоциации, основным направлением для российских путешественников в Венесуэле был остров Маргарита. Он, к счастью, почти не пострадал от буйной стихии.

В АТОР также отметили, что туркомпании поддерживают связь с венесуэльскими партнерами и продолжают отслеживать ситуацию в стране.

Напомним, что землетрясение в Венесуэле случилось ночью 25 июня. В стране были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой в 7,1 балла. Эпицентр явления располагался примерно в 28 километрах от населенного пункта Монталбан. По последним сведениям, в ЧП погибли 32 человека и еще более 700 ранены.

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