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Пять человек пострадали из-за землетрясения в Японии

Пять человек получили ранения из-за землетрясения в Японии. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в агентстве Kyodo.

Пять человек получили ранения из-за землетрясения в Японии. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в агентстве Kyodo.

Так, четыре человека пострадали в префектуре Аомори. Также в префектуре Иватэ в больницу попала 90-летняя женщина, получившая травмы при падении.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 07:30 (01:30 по московскому времени) в море в районе префектуры Иватэ. Опасность цунами отсутствует.

Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки, помимо прочего, ощущались и в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением, передает агентство.

В то же время землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Эпицентр находился в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия с населением около 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения.

Кроме того, 10 июня неподалеку от берегов Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет три тысячи человек.

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