Пентагон ускорил выпуск ракет PrSM по контракту на $13,3 млрд

PrSM — это высокоточная ударная ракета нового поколения. Она предназначена для атаки, подавления и уничтожения целей на дальних дистанциях. Ее текущая дальность составляет 499 км. В будущем этот показатель планируют нарастить до 1000 км. PrSM заменила на вооружении армии США ракету ATACMS, которая имела дальность 300 км.