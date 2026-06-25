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Пентагон ускорил выпуск ракет PrSM по контракту на $13,3 млрд

Армия США подписала с корпорацией Lockheed Martin дополнение к действующему контракту. Речь идет о выпуске крупной партии оперативно-тактических ракет наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile), которую требуется изготовить в ускоренном режиме. Информация об этом содержится в документах Пентагона с открытым доступом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дополнительно выделенные 8,4 млрд долларов увеличили общую стоимость соглашения до 13,3 млрд долларов. Контракт рассчитан до сентября 2032 года. По планам, американская армия будет ежегодно получать до 400 таких ракет.

Ранее в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) установили, что Соединенные Штаты израсходовали почти весь запас этого оружия во время военной операции против Ирана.

PrSM — это высокоточная ударная ракета нового поколения. Она предназначена для атаки, подавления и уничтожения целей на дальних дистанциях. Ее текущая дальность составляет 499 км. В будущем этот показатель планируют нарастить до 1000 км. PrSM заменила на вооружении армии США ракету ATACMS, которая имела дальность 300 км.

Новые ракеты совместимы с уже существующими универсальными мобильными пусковыми установками. Речь идет о гусеничной системе M270 и колесной HIMARS M142. Каждая такая установка способна нести по две ракеты PrSM.

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