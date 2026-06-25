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Родригес: 32 человека погибли, 700 пострадали после землетрясения в Венесуэле

32 человека погибли, еще 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

32 человека погибли, еще 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

— Десятки зданий обрушились, и в настоящее время мы проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти как можно больше жизней, сколько нам позволит Бог, — сказала Делси Родригес в эфире государственного телевидения.

Власти Венесуэлы также ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Кроме того, в стране резко ухудшилась работа интернета, о чем сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

В то же время в Геологической службе США сообщили, что число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле с вероятностью 44 процента составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

Магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр находился в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия с населением около 1,6 миллиона человек. В стране также была объявлена угроза цунами.

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