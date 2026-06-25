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Судебный пристав поймал 23-летнего красноярца, который домогался до девочки

Пристав догнал нарушителя, зафиксировал его и удерживал до прибытия полиции.

Судебный пристав задержал подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетней в Красноярске. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

24 июня в Красноярске сотрудник спецподразделения ГУФССП лейтенант Сергей Маллер задержал 23-летнего мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Благодаря отличной физической подготовке и быстрой реакции пристав догнал нарушителя, зафиксировал его и удерживал до прибытия полиции.

Сергей Маллер — неоднократный чемпион по стрельбе из боевого оружия, пользуется заслуженным уважением в коллективе. Руководство ведомства планирует ходатайствовать о его поощрении за проявленную гражданскую позицию.

Это не первый случай, когда судебные приставы Красноярского края задерживают опасных преступников. Осенью 2025 года в Лесосибирске капитан Александр Погодаев задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении и был представлен к государственной награде.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины.