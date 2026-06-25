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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 25 июня

На территории региона режим беспилотной опасности действовал больше суток.

Режим беспилотной опасности отменили на территории Нижегородской области 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Угроза атаки БПЛА сохранялась на территории региона больше суток. Режим ввели 24 юня в 00:41, а отменили только сегодня, 25 июня, в 08:32. За это время БПЛА атаковали Нижегородскую область дважды.

В первый раз вражеские беспилотники атаковали регион ночью 24 июня. В результате атаки, которую смогли отразить силы ПВО, погибли два человека, а еще двое пострадали. Прокуратура Нижегородской области сообщила, что поможет пострадавшим, а СК начал расследование гибели двух нижегородцев.

Второй раз БПЛА атаковали Нижегородскую область с 07:00 до 20:00 часов 24 июня. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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