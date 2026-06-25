Красноярка под влиянием аферистов продала машину и сдала золото в ломбард

Однако на этом история не закончилась. Во время очередного разговора лжеспециалисты спросили у женщины, есть ли у нее еще ценности. Красноярка сообщила аферистам, что хранит дома 17 золотых украшений. После чего сдала их в ломбард за 499 тыс. рублей и выслала деньги мошенникам.