Красноярка под влиянием аферистов продала машину и сдала золото в ломбард

В Красноярске 54-летняя женщина, стремясь обезопасить сбережения, лишилась 2 млн 165 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Красноярка рассказала полицейским, что увидела в домовом чате ссылку на голосование, перешла по ней и отправила в общий чат код из СМС. После этого с женщиной связались лжеспециалисты и сообщили потерпевшей, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломан.
Под предлогом сохранности денег аферисты убедили красноярку перевести на указанные счета все имеющиеся накопления. Затем по их указанию женщина продала автомобиль. Покупателя ей помогли найти сами мошенники, все вырученные с продажи средства потерпевшая также отправила злоумышленникам.
Однако на этом история не закончилась. Во время очередного разговора лжеспециалисты спросили у женщины, есть ли у нее еще ценности. Красноярка сообщила аферистам, что хранит дома 17 золотых украшений. После чего сдала их в ломбард за 499 тыс. рублей и выслала деньги мошенникам.
Только на следующий день женщина поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию. После проведения необходимых мероприятий правоохранители изъяли золотые изделия из комиссионного магазина.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.
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