Как в 50 выглядеть на 30: секреты красоты Мелании Трамп

Неувядающая внешность первой леди США вызывает не меньше споров, чем политика ее мужа. Сама Мелания отрицает хирургические вмешательства и даже ботокс, объясняя, что предпочитает «европейский подход» к поддержанию красоты и молодости. Рассказываем, в чем он заключается.
В свои 56 лет Мелания Трамп выглядит так, словно время для нее остановилось лет двадцать назад. Злопыхатели, как водится, уверены, что «вечная молодость» бывшей модели — это результат работы пластических хирургов, ботокса и филлеров. Однако сама первая леди США это не раз отрицала. По словам Мелании, она практикует так называемый «европейский подход» в поддержании внешности, который исключает вмешательства и инъекции. А секрет лишь в дисциплине и жизненной философии, сформированной еще в детстве в Словении.
«Сначала позаботься о себе».
В своей недавней книге-мемуарах Мелания Трамп поделилась не только и не столько бьюти-секретами, сколько принципами, которых придерживается всю жизнь. И ключевой из них экс-модели привила мать, Амалия Кнавс: «Если я не позабочусь о себе, как я узнаю, как заботиться о других?».
Мелания признавалась, что в юности чувствовала себя «слишком высокой и слишком худой» и сталкивалась с травлей из-за внешности. Именно тогда она поняла: истинное счастье не в том, чтобы угодить другим, а в принятии себя.
«Самая важная связь, которую я смогла развить, — связь с самой собой», — пишет она.
Эту внутреннюю опору Мелания Трамп называет первым и главным секретом своего «рецепта молодости»: благодаря ей она любит и принимает себя любой.
Семь фруктов и никакого алкоголя.
Самое известное правило Мелании — съедать не менее семи фруктов в день. Больше всего Трамп любит яблоки и персики.
Утро первой леди США начинается со смузи, причем такая привычка появилась у нее задолго до того, как это стало мейнстримом. Рецепт смузи от Мелании прост и эффективен: шпинат, сельдерей, морковь, черника, яблоко, немного апельсинового сока, льняное семя, обезжиренный йогурт. И никакого сахара.
Впрочем, это не значит, что Трамп совсем не ест сладкое. Она вообще против жестких диет, предпочитая разумные ограничения и баланс. В одном из интервью первая леди США признавалась, что ее организм тоже требует «вкусненького», и тогда она позволяет себе пару кусочков темного шоколада или немного мороженого. Такой подход без крайностей помогает не срываться.
Кроме того, Мелания и ее муж Дональд Трамп давно придерживаются строгого правила: никакого алкоголя и табака. Это осознанный выбор, сделанный в том числе из-за семейной истории Трампов, и он тоже прекрасно влияет на состояние кожи первой леди.
Пилатес, теннис и утяжелители.
Мелания не изнуряет себя в спортзалах. Для поддержания прекрасной фигуры Трамп выбирает пилатес и теннис.
Но есть у нее и один лайфхак, который стоит взять на заметку: во время повседневных дел по дому и на улице она носит на ногах утяжелители. Это простое, казалось бы, действие сразу повышает уровень сжигания калорий и незаметно превращает обычную прогулку в фитнес.
Тоник с витамином С и санскрин.
«Европейский» подход, который выбирает Мелания Трамп, подразумевает здоровый образ жизни, качественный домашний уход и регулярные базовые салонные процедуры вместо пластических и косметических манипуляций, таких как пластика, ботокс или увеличение губ. «Я против ботокса, я против инъекций. Я считаю, что это вредит лицу и нервам. Это все я. Я буду стареть грациозно, как моя мама», — категорично заявляла первая леди.
Кроме того, Мелания с юности следит за тем, чтобы защищать кожу от солнца и своевременно увлажнять ее. Еще первая леди никогда не ложится спать, не смыв макияж.
Что касается ухода, то о своем ежедневном ритуале Мелания рассказала еще в 2011 году, и он актуален до сих пор: утром она использует тоник с витамином С, а затем — увлажняющий крем с витаминами А, С и Е. Таким образом, главный компонент ухода первой леди США — это витамин С, действительно мощный антиоксидант, стимулирующий выработку коллагена.
Узнаваемый макияж.
Визитная карточка Мелании Трамп — это смоки-айс и идеально ровная бронзовая кожа. И хотя некоторые считают, что первая леди выбирает слишком плотные текстуры тональных и злоупотребляет бронзерами, для официальных приемов это обычная практика.
Зато фирменный «дымчатый» макияж глаз благодаря мастерской растушевке создает визуальный лифтинг-эффект. Создала его Николь Брил, постоянный визажист Мелании. Она работает с семьей Трамп уже более 20 лет, начиная с 2005 года. Кстати, именно она в свое время придумала и популяризировала лайфхак для создания более естественного покрытия: смешивать жидкий тональный крем с увлажняющим кремом. Брил считает его одним из своих главных секретов для создания «второй кожи» в макияжах первой леди США.
Мелания Трамп выбрала философию «маленьких шагов» в отношении своей внешности. Вместо радикальных решений, она годами следует простым, но эффективным правилам ухода за собой. И, судя по фотографиям с торжественных мероприятий, это работает.