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Как в 50 выглядеть на 30: секреты красоты Мелании Трамп

Неувядающая внешность первой леди США вызывает не меньше споров, чем политика ее мужа.

Неувядающая внешность первой леди США вызывает не меньше споров, чем политика ее мужа. Сама Мелания отрицает хирургические вмешательства и даже ботокс, объясняя, что предпочитает «европейский подход» к поддержанию красоты и молодости. Рассказываем, в чем он заключается.

В свои 56 лет Мелания Трамп выглядит так, словно время для нее остановилось лет двадцать назад. Злопыхатели, как водится, уверены, что «вечная молодость» бывшей модели — это результат работы пластических хирургов, ботокса и филлеров. Однако сама первая леди США это не раз отрицала. По словам Мелании, она практикует так называемый «европейский подход» в поддержании внешности, который исключает вмешательства и инъекции. А секрет лишь в дисциплине и жизненной философии, сформированной еще в детстве в Словении.

«Сначала позаботься о себе».

В своей недавней книге-мемуарах Мелания Трамп поделилась не только и не столько бьюти-секретами, сколько принципами, которых придерживается всю жизнь. И ключевой из них экс-модели привила мать, Амалия Кнавс: «Если я не позабочусь о себе, как я узнаю, как заботиться о других?».

Мелания признавалась, что в юности чувствовала себя «слишком высокой и слишком худой» и сталкивалась с травлей из-за внешности. Именно тогда она поняла: истинное счастье не в том, чтобы угодить другим, а в принятии себя.

«Самая важная связь, которую я смогла развить, — связь с самой собой», — пишет она.

Эту внутреннюю опору Мелания Трамп называет первым и главным секретом своего «рецепта молодости»: благодаря ей она любит и принимает себя любой.

Семь фруктов и никакого алкоголя.

Самое известное правило Мелании — съедать не менее семи фруктов в день. Больше всего Трамп любит яблоки и персики.

Утро первой леди США начинается со смузи, причем такая привычка появилась у нее задолго до того, как это стало мейнстримом. Рецепт смузи от Мелании прост и эффективен: шпинат, сельдерей, морковь, черника, яблоко, немного апельсинового сока, льняное семя, обезжиренный йогурт. И никакого сахара.

Впрочем, это не значит, что Трамп совсем не ест сладкое. Она вообще против жестких диет, предпочитая разумные ограничения и баланс. В одном из интервью первая леди США признавалась, что ее организм тоже требует «вкусненького», и тогда она позволяет себе пару кусочков темного шоколада или немного мороженого. Такой подход без крайностей помогает не срываться.

Кроме того, Мелания и ее муж Дональд Трамп давно придерживаются строгого правила: никакого алкоголя и табака. Это осознанный выбор, сделанный в том числе из-за семейной истории Трампов, и он тоже прекрасно влияет на состояние кожи первой леди.

Пилатес, теннис и утяжелители.

Мелания не изнуряет себя в спортзалах. Для поддержания прекрасной фигуры Трамп выбирает пилатес и теннис.

Но есть у нее и один лайфхак, который стоит взять на заметку: во время повседневных дел по дому и на улице она носит на ногах утяжелители. Это простое, казалось бы, действие сразу повышает уровень сжигания калорий и незаметно превращает обычную прогулку в фитнес.

Тоник с витамином С и санскрин.

«Европейский» подход, который выбирает Мелания Трамп, подразумевает здоровый образ жизни, качественный домашний уход и регулярные базовые салонные процедуры вместо пластических и косметических манипуляций, таких как пластика, ботокс или увеличение губ. «Я против ботокса, я против инъекций. Я считаю, что это вредит лицу и нервам. Это все я. Я буду стареть грациозно, как моя мама», — категорично заявляла первая леди.

Кроме того, Мелания с юности следит за тем, чтобы защищать кожу от солнца и своевременно увлажнять ее. Еще первая леди никогда не ложится спать, не смыв макияж.

Что касается ухода, то о своем ежедневном ритуале Мелания рассказала еще в 2011 году, и он актуален до сих пор: утром она использует тоник с витамином С, а затем — увлажняющий крем с витаминами А, С и Е. Таким образом, главный компонент ухода первой леди США — это витамин С, действительно мощный антиоксидант, стимулирующий выработку коллагена.

Узнаваемый макияж.

Визитная карточка Мелании Трамп — это смоки-айс и идеально ровная бронзовая кожа. И хотя некоторые считают, что первая леди выбирает слишком плотные текстуры тональных и злоупотребляет бронзерами, для официальных приемов это обычная практика.

Зато фирменный «дымчатый» макияж глаз благодаря мастерской растушевке создает визуальный лифтинг-эффект. Создала его Николь Брил, постоянный визажист Мелании. Она работает с семьей Трамп уже более 20 лет, начиная с 2005 года. Кстати, именно она в свое время придумала и популяризировала лайфхак для создания более естественного покрытия: смешивать жидкий тональный крем с увлажняющим кремом. Брил считает его одним из своих главных секретов для создания «второй кожи» в макияжах первой леди США.

Мелания Трамп выбрала философию «маленьких шагов» в отношении своей внешности. Вместо радикальных решений, она годами следует простым, но эффективным правилам ухода за собой. И, судя по фотографиям с торжественных мероприятий, это работает.

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