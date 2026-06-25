Как в 50 выглядеть на 30: секреты красоты Мелании Трамп

В свои 56 лет Мелания Трамп выглядит так, словно время для нее остановилось лет двадцать назад. Злопыхатели, как водится, уверены, что «вечная молодость» бывшей модели — это результат работы пластических хирургов, ботокса и филлеров. Однако сама первая леди США это не раз отрицала. По словам Мелании, она практикует так называемый «европейский подход» в поддержании внешности, который исключает вмешательства и инъекции. А секрет лишь в дисциплине и жизненной философии, сформированной еще в детстве в Словении.