Комфортные +26°C и без осадков: погода в Калининградской области 25 июня

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём в Калининграде и области «до +25…+27°С, у побережья до +22…+24°С (на Куршской и Балтийской косе до +20…+23°С), малооблачно (на западе региона и побережье)/переменная облачность (в континентальной части региона), на востоке области местами не исключены небольшие кратковременные дожди».