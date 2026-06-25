Комфортные +26°C и без осадков: погода в Калининградской области 25 июня

Днём в четверг, 25 июня, в Калининградской области малооблачно, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +23°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +26°C, на востоке региона +28°C, осадки не прогнозируются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно. Температура утром будет на уровне +20,8°C, днём прогреется до +24,4°C, вечером опустится до +22,1°C. Влажность составит до 76%, давление — 761 мм. Температура воды прогнозируется на уровне 18,5°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 2−6 м/с, днём западный, северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°C, днём +22…+27°C. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём в Калининграде и области «до +25…+27°С, у побережья до +22…+24°С (на Куршской и Балтийской косе до +20…+23°С), малооблачно (на западе региона и побережье)/переменная облачность (в континентальной части региона), на востоке области местами не исключены небольшие кратковременные дожди».