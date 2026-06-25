Идеи на выходные: послушать выступление Канги и отправиться на «Сапфест»

Незаметно подкрались последние выходные июня. И провести эти дни отдыха нужно по-летнему ярко, предлагает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чего стоит только День молодежи 27 июня: в этот день на краевой набережной развернется масштабный фестиваль. Для гостей праздника подготовят несколько тематических зон: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство», «Вдохновляй, пока молодой» и «Ярмарка добра». Интерактивы, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, рекорд России и концерт, главной звездой которого станет исполнитель Канги — посетителей фестиваля будут ждать с утра и до вечера.
А для тех, кто хотел бы отдохнуть в более спокойной обстановке, подойдет мероприятие на лоне природы «Сапфест ДВ — 2026» (0+), который тоже состоится 27 июня. Любители водной стихии пройдут дистанцию по реке Кия, начиная от села Гродеково. На финише участников ждут розыгрыш призов от партнеров за лучший образ, конкурс по перетягиванию каната на воде и зона для пикника.
Следующий выходной, 28 июня, — это вспышка красок. Гости тематического фестиваля (6+) раскрасят друг друга и пространство парка имени Гагарина яркими цветами и послушают концерт. Также в программе пеномашина и розыгрыши призов.
Для любителей познавательного отдыха проведут в воскресенье экскурсию «От Хабаровки до Хабаровска» (6+). Маршрут пройдет по значимым местам краевой столицы. Участникам расскажут историю города и поделятся интересными фактами из биографии личностей, построивших Хабаровск.
Узнать другие туристические предложения можно на сайте и социальных сетях министерства туризма Хабаровского края, специалисты которого напомнили, что по промослову «Минтур» можно получить скидку при покупке туров и экскурсий.
К слову, несмотря на то, что первый летний месяц близится к завершению, впереди у жителей Хабаровского края еще много времени и возможностей принять участие во всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений»: отправиться в путешествие и снять видеоролик до 8 минут.