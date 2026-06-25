Идеи на выходные: послушать выступление Канги и отправиться на «Сапфест»

А для тех, кто хотел бы отдохнуть в более спокойной обстановке, подойдет мероприятие на лоне природы «Сапфест ДВ — 2026» (0+), который тоже состоится 27 июня. Любители водной стихии пройдут дистанцию по реке Кия, начиная от села Гродеково. На финише участников ждут розыгрыш призов от партнеров за лучший образ, конкурс по перетягиванию каната на воде и зона для пикника.