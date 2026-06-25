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Губернатор Ростовской области присвоил почетное звание шести работникам МФЦ

Губернатор наградил лучших сотрудников МФЦ Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник МФЦ Дона». В этом году его удостоились шесть сотрудников из Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и Сальского районов. Об этом сказано на сайте донского правительства.

Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе. Его получают специалисты, которые внесли значительный вклад в повышение качества работы центров.

Всего в системе МФЦ Ростовской области трудятся более 2,5 тысячи человек. Они работают в 77 офисах и 319 территориальных подразделениях, где ежегодно оказывают около пяти миллионов услуг.

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