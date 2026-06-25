Губернатор Ростовской области присвоил почетное звание шести работникам МФЦ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник МФЦ Дона». В этом году его удостоились шесть сотрудников из Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и Сальского районов. Об этом сказано на сайте донского правительства.