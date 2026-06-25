Яндекс представит на Young Con обновленную Алису AI, Vibecraft и кроссовер UMO 8

25 июня в московской Live Арене пройдет третий фестиваль Яндекса Young Con для 10 тысяч школьников, студентов и начинающих специалистов. В этом году мероприятие впервые станет площадкой для презентации технологических новинок.
Среди ключевых анонсов — обновление Алисы AI. Алиса AI в чате получит большое обновление: научит еще успешнее решать задачи пользователя, подстраиваться под стиль общения собеседника и запоминать факты про него. Кроме того, в приложении Алиса AI появятся новые возможности для незрячих и слабовидящих людей.
В Яндекс Go появятся мультимодальные маршруты, объединяющие самокаты и метро. Yandex Cloud запустит Vibecraft — ИИ-сервис для создания сайтов по текстовому описанию. Также на фестивале впервые покажут UMO 8 — гибридный кроссовер мощностью 340 л.с. Кроме того, раскроют принципы работы Люменов — ИИ-компаньонов в Яндекс Музыке, которые позже появятся в Кинопоиске и Книгах.
На фестивале пройдут пробные собеседования, ярмарка вакансий, презентации образовательных программ. Состоятся финалы турнира «Баттл вузов» и Yandex ML Challenge. Победители получат по 1 млн рублей, за звание чемпионов поборются 300 финалистов. Трансляция начнется в 11:00 на сайте Young Con.
Отметим, что весной «Яндекс» запустил функцию переключения между поисковыми ответами и диалогом с Алисой AI. В поисковике появился диалоговый режим общения с нейросетью, позволяющий пользователю свободно переключаться между беседой с Алисой AI и результатами поиска, а также задавать уточняющие вопросы и отправлять файлы и изображения.