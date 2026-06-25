Яндекс представит на Young Con обновленную Алису AI, Vibecraft и кроссовер UMO 8

В Яндекс Go появятся мультимодальные маршруты, объединяющие самокаты и метро. Yandex Cloud запустит Vibecraft — ИИ-сервис для создания сайтов по текстовому описанию. Также на фестивале впервые покажут UMO 8 — гибридный кроссовер мощностью 340 л.с. Кроме того, раскроют принципы работы Люменов — ИИ-компаньонов в Яндекс Музыке, которые позже появятся в Кинопоиске и Книгах.