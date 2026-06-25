В Хабаровске обсудили новые парки, сады и планетарий для инвестпроектов

В Хабаровске на инвестиционной планёрке в АПИРИ обсудили перспективные проекты развития городской среды и социальной инфраструктуры, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча была посвящена действующим и планируемым проектам города, реализуемым в том числе через механизм государственно-частного партнёрства. Отмечается, что в Хабаровске уже заключено 15 концессионных соглашений, которые привлекли порядка 2 млрд рублей инвестиций.
По словам представителей администрации, средства направляются на обновление социальных и коммунальных объектов. В частности, после реконструкции открыты бассейны в четырёх школах города, включая гимназию № 8 и школы № 80, № 30 и № 27.
В активной стадии находится строительство детского сада на 220 мест на улице Служебной. Также продолжается благоустройство общественных пространств — парков «Дельфин» и «Холм Амура», территории «Курочкин парк» в микрорайоне имени Горького, а также восстановление объекта культурного наследия на улице Истомина.
Отдельно обсуждаются новые инициативы, которые могут быть реализованы через концессию: создание планетария в парке имени Гагарина, строительство колеса обозрения в парке «Динамо» и реконструкция лестничного спуска на улице Фрунзе.
В администрации отмечают, что механизм ГЧП закреплён в инвестиционной декларации Хабаровского края и позволяет снижать административные барьеры и привлекать дополнительные ресурсы в развитие города.