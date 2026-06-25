В Хабаровске обсудили новые парки, сады и планетарий для инвестпроектов

Встреча была посвящена действующим и планируемым проектам города, реализуемым в том числе через механизм государственно-частного партнёрства. Отмечается, что в Хабаровске уже заключено 15 концессионных соглашений, которые привлекли порядка 2 млрд рублей инвестиций.