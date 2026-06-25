В отношении пермской муниципальной управляющей компании введено конкурсное производство

Напомним, в декабре прошлого года Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ». По состоянию на 17 февраля 2026 года было подано 16 заявлений о включении требований в реестр кредиторов на сумму 41,8 млн руб.