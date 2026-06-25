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Жительница Светлого украла у близких родственников более 3 млн рублей

Теперь ей грозит до 6 лет колонии.

На жительницу Светлого завели уголовное дело за кражу денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летняя горожанка подобрала пароли к банковским приложениям мамы и бабушки и перевела на свой счет более 3 млн рублей.

Обнаружив пропажу денег, потерпевшие обратились в полицию. Общий материальный ущерб, причиненный родственницам, превысил 3 миллиона рублей.

Похищенные средства молодая женщина вложила в ремонт квартиры, часть ушла на личные нужды.

Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.