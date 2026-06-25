В США восхитились крейсерами класса «Киров»: почему российские корабли лучше американских эсминцев

Главное преимущество американского эсминца — малозаметность, однако российские коробки класса «Киров» выигрывают в живучести, огневой мощи и автономности благодаря ядерной силовой установке. «Зумвальт», в свою очередь, больше подходит для противоракетной обороны, тогда как «Киров» являются более универсальными и способны действовать в Арктике и Тихом океане.