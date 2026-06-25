Глава «Яндекс Такси» посоветовал книгу о работе мозга и принятии решений

Генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин в эфире Радио РБК посоветовал книгу Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро».
Аникин считает, что ее стоит прочитать каждому топ-менеджеру, особенно маркетологу.
«Вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг и принятие нами решений устроены вообще не так, как нас учит классическая экономика», — сказал он.
Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро».
«Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит “собака”, потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают “собака!”.
Александр Аникин — генеральный директор «Яндекс Такси». Пришел в компанию в 2016 году на должность руководителя отдела эффективности платформы. До этого занимал позицию главы отдела стратегии и планирования на рынках EMEA в Uber, руководителя отдела аналитики в Wikimart.
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