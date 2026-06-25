Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Яндекс Такси» посоветовал книгу о работе мозга и принятии решений

Генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин в эфире Радио РБК посоветовал книгу Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро».

Источник: РБК

Генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин в эфире Радио РБК посоветовал книгу Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро».

Аникин считает, что ее стоит прочитать каждому топ-менеджеру, особенно маркетологу.

«Вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг и принятие нами решений устроены вообще не так, как нас учит классическая экономика», — сказал он.

Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро».

«Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит “собака”, потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают “собака!”.

Александр Аникин — генеральный директор «Яндекс Такси». Пришел в компанию в 2016 году на должность руководителя отдела эффективности платформы. До этого занимал позицию главы отдела стратегии и планирования на рынках EMEA в Uber, руководителя отдела аналитики в Wikimart.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».