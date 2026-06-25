Глава «Яндекс Такси» посоветовал книгу о работе мозга и принятии решений

«Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит “собака”, потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают “собака!”.