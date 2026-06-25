В Приморье нашли возможное место пропажи вертолета Robinson

В Приморском крае установили предполагаемое местонахождение пропавшего вертолета Robinson R44, сообщило региональное управление МЧС.
В район поиска направили спасателей МЧС.
Вертолет Robinson R44 пропал 21 июня в Приморском крае. Он вылетел из поселка Терней в направлении села Единка и в назначенное время не вышел на связь. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.
После пропажи вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
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