В Перми состоится масштабный баскетбольный марафон с участием около 300 команд

С 26 по 28 июня стадион «Юность» в Перми станет площадкой для большого баскетбольного праздника. В течение трех дней здесь одновременно пройдут сразу пять турниров, в которых примут участие любительские команды со всего региона.
Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3×3, определят сильнейших в чемпионате Перми, семейном турнире по уличному баскетболу и соревнованиях среди ветеранов боевых действий.
Главным событием программы станет Суперфинал по баскетболу 3×3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа. Для проведения матчей на территории стадиона оборудуют 17 игровых площадок. Пять из них являются стационарными, остальные — мобильными. Отдельные корты подготовят для участников детского первенства Прикамья.
По словам одного из организаторов турнира Дмитрия Самарина, стадион «Юность» давно считается знаковым местом для развития уличного баскетбола в регионе. В прошлые годы здесь проходили крупные соревнования, которые собирали сотни игроков и болельщиков. Теперь организаторы решили вернуть эту традицию, тем более что спортивный объект был обновлен.
Ожидается, что за три дня на площадки выйдут около 300 команд. В студенческом Суперфинале ПФО за победу поборются по 14 мужских и женских коллективов. Пермский край представят команды Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Торжественный старт соревнований запланирован на 26 июня в 14:00. Игры первого дня завершатся в 18:00. В субботу матчи начнутся в 10:00, а вечером на центральной площадке пройдет гала-матч с участием известных баскетболистов разных лет. После него состоятся решающие встречи Суперфинала ПФО.
Воскресная программа также стартует утром — в 10:30. В этот день продолжатся игры чемпионата и первенства Пермского края, а также чемпионата Перми.
Посетить соревнования смогут все желающие — вход на стадион «Юность» во все дни проведения турнира будет свободным.