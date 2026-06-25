В Перми состоится масштабный баскетбольный марафон с участием около 300 команд

По словам одного из организаторов турнира Дмитрия Самарина, стадион «Юность» давно считается знаковым местом для развития уличного баскетбола в регионе. В прошлые годы здесь проходили крупные соревнования, которые собирали сотни игроков и болельщиков. Теперь организаторы решили вернуть эту традицию, тем более что спортивный объект был обновлен.