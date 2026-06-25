Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми состоится масштабный баскетбольный марафон с участием около 300 команд

Главным событием программы станет Суперфинал по баскетболу 3×3.

Источник: Комсомольская правда

С 26 по 28 июня стадион «Юность» в Перми станет площадкой для большого баскетбольного праздника. В течение трех дней здесь одновременно пройдут сразу пять турниров, в которых примут участие любительские команды со всего региона.

Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3×3, определят сильнейших в чемпионате Перми, семейном турнире по уличному баскетболу и соревнованиях среди ветеранов боевых действий.

Главным событием программы станет Суперфинал по баскетболу 3×3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа. Для проведения матчей на территории стадиона оборудуют 17 игровых площадок. Пять из них являются стационарными, остальные — мобильными. Отдельные корты подготовят для участников детского первенства Прикамья.

По словам одного из организаторов турнира Дмитрия Самарина, стадион «Юность» давно считается знаковым местом для развития уличного баскетбола в регионе. В прошлые годы здесь проходили крупные соревнования, которые собирали сотни игроков и болельщиков. Теперь организаторы решили вернуть эту традицию, тем более что спортивный объект был обновлен.

Ожидается, что за три дня на площадки выйдут около 300 команд. В студенческом Суперфинале ПФО за победу поборются по 14 мужских и женских коллективов. Пермский край представят команды Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Торжественный старт соревнований запланирован на 26 июня в 14:00. Игры первого дня завершатся в 18:00. В субботу матчи начнутся в 10:00, а вечером на центральной площадке пройдет гала-матч с участием известных баскетболистов разных лет. После него состоятся решающие встречи Суперфинала ПФО.

Воскресная программа также стартует утром — в 10:30. В этот день продолжатся игры чемпионата и первенства Пермского края, а также чемпионата Перми.

Посетить соревнования смогут все желающие — вход на стадион «Юность» во все дни проведения турнира будет свободным.