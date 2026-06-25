Что известно о самом мощном землетрясении в Венесуэле за столетие

Землетрясение в Венесуэле.
В ночь на 25 июня у побережья Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес ввела в стране чрезвычайное положение.
Интервал между толчками составил менее одной минуты, землетрясение произошло примерно в 160 км от Каракаса, сообщил Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
По последним данным, погибли 32 человека, пострадали порядка 700, заявила Родригес в эфире местного телевидения, передал Reuters. «Обрушились десятки зданий, и мы сейчас проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти столько жизней, сколько Бог позволит нам спасти», — сказала она.
USGS оценила в 39% вероятность того, что число жертв землетрясений составит 1−10 тыс. человек, в 37% — 10−100 тыс. человек.
CNN со ссылкой на данные USGS сообщил, что подземные толчки стали крупнейшими за более чем 100 лет — с 1900 года.
Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра заявил, что одним из факторов, который повлиял на масштаб разрушений, стало большое количество зданий 1950−1960-х годов постройки.
Сведений о пострадавших среди российских туристов, прибывших в составе организованных групп, нет, сообщает Ассоциация туроператоров России. «Аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений. Прием и отправка рейсов временно невозможны», — добавили там.
Президент США Дональд Трамп написал о «разрушительном» числе смертей из-за землетрясений. Он заявил о готовности Штатов помочь и дал соответствующие поручения правительству.
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