В красноярском микрорайоне Шинников маршруты автобусов изменятся из-за ремонта теплосетей

С 27 июня временно изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 9, 56 и 90 в связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети на улице Тамбовской. В указанный период автобусы не будут проезжать участок от здания № 31/1 по ул. Тамбовской до пересечения с ул. Борисевича. Соответственно, будет отменена остановка «2-я Шинная улица» в направлении ул. Тамбовской. Взамен вводятся новые остановки: «Северная» (только в сторону города), «Автостоянка ВДВ» и «4-я Шинная улица». Изменения коснутся и траектории движения: Маршрут № 56 при следовании к Шинному кладбищу будет уходить с ул. Шевченко на ул. 4-я Шинная, далее двигаться по ул. Борисевича и возвращаться на свою схему. В обратном направлении после проезда по мкрн Шинников будет возвращаться на ул. 4-я Шинная, а затем по своей схеме движения. Маршруты № 9 и № 90 в сторону Верхней Базаихи поедут через мкрн Шинников по ул. 4-я Шинная. Временные схемы движения будут действовать с 27 июня по 8 июля 2026 года.