Вход на «Алые паруса» впервые откроют с Петроградской стороны

На празднике «Алые паруса» в Петербурге в 2026 году организуют дополнительный вход. Он будет расположен рядом с метро «Горьковская» на Петроградской стороне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем интервью ТАСС.
— Для обеспечения безопасности и удобства гостей будут работать шесть контрольно-пропускных пунктов. Новый вход на Троицкой площади будет специально для выпускников из Приморского и Петроградского районов, — рассказал Пиотровский.
В программе праздника — выступления артистов на Дворцовой площади. Кульминация вечера — проход под алыми парусами брига «Россия», сопровождаемый масштабным водно-пиротехническим шоу.
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