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Вход на «Алые паруса» впервые откроют с Петроградской стороны

Праздник «Алые паруса» пройдет 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

На празднике «Алые паруса» в Петербурге в 2026 году организуют дополнительный вход. Он будет расположен рядом с метро «Горьковская» на Петроградской стороне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем интервью ТАСС.

— Для обеспечения безопасности и удобства гостей будут работать шесть контрольно-пропускных пунктов. Новый вход на Троицкой площади будет специально для выпускников из Приморского и Петроградского районов, — рассказал Пиотровский.

Праздник «Алые паруса» пройдет 27 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. На этот выпускной, который считается одним из самых красивых в стране, приедут гости из Африки, стран СНГ, Китая и Кубы.

В программе праздника — выступления артистов на Дворцовой площади. Кульминация вечера — проход под алыми парусами брига «Россия», сопровождаемый масштабным водно-пиротехническим шоу.

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