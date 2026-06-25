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Shot: Сабуров продал в России свой элитный внедорожник за 10 миллионов рублей

Казахстанский комик Нурлан Сабуров продал в России свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделку проводила его супруга Диана, которая после этого улетела на ПМЖ в Казахстан. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Казахстанский комик Нурлан Сабуров продал в России свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделку проводила его супруга Диана, которая после этого улетела на ПМЖ в Казахстан. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

— Сделка состоялась между его женой и покупателем в марте этого года. Диана находилась в России до получения полной суммы, после чего улетела в Казахстан, — говорится в публикации.

24 апреля сообщалось, что российская компания Нурлана Сабурова «Сабр Продакшн» погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Компания занимается производством фильмов. В феврале появилась информация о ее задолженности перед ФНС в размере 18,7 тысяч рублей.

Ранее Нурлан Сабуров рассказал, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку. 6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой СВО, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.