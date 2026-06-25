Shot: Сабуров продал в России свой элитный внедорожник за 10 миллионов рублей

Ранее Нурлан Сабуров рассказал, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку. 6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой СВО, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.