В Красноярском крае туристы украли на рыбной ферме самку осетра за 100 тысяч рублей (видео)

Ночью из садка по разведению осетровых пород похитили самку сибирского осетра енисейской популяции весом более 12 кг. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что на территорию предприятия проникли трое неизвестных. Один из них прыгнул в воду, поймал осетра и понес его к выходу.