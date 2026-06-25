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В Красноярском крае туристы украли на рыбной ферме самку осетра за 100 тысяч рублей (видео)

В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в краже самки осетра из рыбного хозяйства на водохранилище.

В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в краже самки осетра из рыбного хозяйства на Красноярском водохранилище. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью из садка по разведению осетровых пород похитили самку сибирского осетра енисейской популяции весом более 12 кг. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что на территорию предприятия проникли трое неизвестных. Один из них прыгнул в воду, поймал осетра и понес его к выходу.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих приезжих. Это жители Усть-Каменогорска и Сухобузимо. По данным полиции, молодые люди приехали отдыхать на берег Красноярского водохранилища и жили в палатке. Похищенную рыбу они успели донести до своего временного лагеря.

На место оперативно прибыли сотрудники рыбоводческого предприятия и потребовали вернуть осетра. Рыбу отдали, однако время, проведенное вне привычных условий, повлияло на ее состояние, и она погибла. Ущерб предприятию оценили примерно в 107 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.