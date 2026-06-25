Уехавший комик Сабуров продал свое элитное авто за 10 миллионов рублей

«Нурлан избавился от своего Cadillac Escalade за 10 млн рублей: договоренность была достигнута между его женой и покупателем еще в марте. Диана оставалась на территории России до момента, пока вся сумма не была переведена, после чего она отправилась в Казахстан», — говорится в сообщении канала.