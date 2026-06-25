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Уехавший комик Сабуров продал свое элитное авто за 10 миллионов рублей

Согласно сообщению Telegram-канала Shot, казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров реализовал свой автомобиль Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей.

Согласно сообщению Telegram-канала Shot, казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров реализовал свой автомобиль Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Эта сделка была оформлена в марте текущего года, причем со стороны продавца в ней участвовала его супруга Диана.

«Нурлан избавился от своего Cadillac Escalade за 10 млн рублей: договоренность была достигнута между его женой и покупателем еще в марте. Диана оставалась на территории России до момента, пока вся сумма не была переведена, после чего она отправилась в Казахстан», — говорится в сообщении канала.

На территории России у Сабурова сохраняется дом с земельным участком площадью 1285 квадратных метров, расположенный в коттеджном поселке Новорижском в подмосковной Истре. По оценкам канала, стоимость данной недвижимости составляет приблизительно 115 миллионов рублей.

Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.