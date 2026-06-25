Суд обязал владельца сельхозземель в Ростовской области расчистить их от зарослей

В 2023 году сотрудники ведомства провели обследование на сельскохозяйственном участке площадью 1,5 га и зафиксировали его неиспользование по целевому назначению: земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику участка выдавались предписания об устранении нарушений, однако повторные обследования в 2024 и 2025 годах показали, что требования не исполнялись. Материалы были направлены в суд.