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Суд обязал владельца сельхозземель в Ростовской области расчистить их от зарослей

Четвертый кассационный признал правомерными предписания об устранении нарушений земельного законодательства в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

Четвертый кассационный признал правомерными предписания об устранении нарушений земельного законодательства в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В 2023 году сотрудники ведомства провели обследование на сельскохозяйственном участке площадью 1,5 га и зафиксировали его неиспользование по целевому назначению: земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику участка выдавались предписания об устранении нарушений, однако повторные обследования в 2024 и 2025 годах показали, что требования не исполнялись. Материалы были направлены в суд.

Суд первой инстанции обязал землевладельца расчистить участок от сорной и древесно-кустарниковой растительности за шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу. Не согласившись с этим, собственник обратился в кассационный суд с жалобой, добиваясь отмены акта.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела, не нашла оснований сомневаться в выводах суда первой инстанции и достоверности представленных доказательств, отмечается в сообщении. Жалоба землевладельца оставлена без удовлетворения.