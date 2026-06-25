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В Богучанском округе школьница без водительских прав опрокинула чужой автомобиль

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 25 июня в Богучанском округе 17-летняя школьница без водительских прав села за руль «Тойоты», которая принадлежала ее тете, и попала в аварию. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, подросток отправилась в поездку вместе с подругой, однако во время движения не справилась с управлением и перевернула иномарку.

Водительница с травмами попала в больницу. Полицейские выяснили, что она взяла ключи от легковушки без разрешения родственницы. На последнюю составили административный материал — женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей.

В ведомстве напоминают: не оставляйте ключи от автомобиля в свободном доступе и контролируйте досуг детей.