В Богучанском округе школьница без водительских прав опрокинула чужой автомобиль

Ночью 25 июня в Богучанском округе 17-летняя школьница без водительских прав села за руль «Тойоты», которая принадлежала ее тете, и попала в аварию. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, подросток отправилась в поездку вместе с подругой, однако во время движения не справилась с управлением и перевернула иномарку.