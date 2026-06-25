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В Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел на территории Монголии в 468 км к юго-юго-востоку от тувинского Кызыла в четверг, 25 июня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Источник: РБК

Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел на территории Монголии в 468 км к юго-юго-востоку от тувинского Кызыла в четверг, 25 июня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным РАН, эпицентр находился на территории Монголии. Информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало.

У берегов Венесуэлы в ночь на 25 июня произошли два землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5, после которого службы США объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островов. Власти сообщали о разрушениях в венесуэльских городах.

Ночью у берегов японской префектуры Иватэ также произошло землетрясение магнитудой 6,9, очаг залегал на глубине 50 км. По данным AP, угрозу цунами не объявляли, сообщений о пострадавших и разрушениях сразу не поступало.

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