В Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел на территории Монголии в 468 км к юго-юго-востоку от тувинского Кызыла в четверг, 25 июня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным РАН, эпицентр находился на территории Монголии. Информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало.
Ночью у берегов японской префектуры Иватэ также произошло землетрясение магнитудой 6,9, очаг залегал на глубине 50 км. По данным AP, угрозу цунами не объявляли, сообщений о пострадавших и разрушениях сразу не поступало.
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