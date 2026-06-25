Стали известны имена ещё двух новичков ХК «Торпедо»

Можно ждать момента, когда нижегородский хоккейный клуб официально объявит: его игровой состав пополнили центральный нападающий Павел Красковский и защитник Скутер Брикки (или Брики).
Ярославцу Красковскому 11 сентября исполнится 30 лет. В КХЛ выступал только за родной «Локомотив», дебютировав ещё 2 декабря 2013 года. На счету Павла 699 матчей и 200 очков (79 + 121). В 2025-м и 2026-м он выигрывал вместе с командой Кубок Гагарина. В составе «Локо» Красковский был чемпионом Молодёжной хоккейной лиги: в финале плей-офф-2016 ярославский коллектив превзошёл нижегородскую «Чайку» — 4:1 по итогам серии. Ранее в том же году Павел стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
Гражданин США Брикки родился 27 мая 1999 года в штате Мичиган. Пять лет проявлял себя в университетских командах, в сезоне 2023/24 попробовал свои силы в Американской хоккейной лиге — принял участие в 9 матчах фарм-клуба «Питтсбурга». Затем Скутер играл в АХЛ за тот же «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз», однако в минувшем сезоне опускался в «Уиллинг Нейлерс» из Лиги Восточного побережья. Специалисты отмечают, что это защитник-домосед с внушительными габаритами — 193 см, 97 кг.
Кроме того, у «Торпедо» будет обмен с «Автомобилистом». Из Екатеринбурга в Нижний Новгород за денежную компенсацию отправится 29-летний защитник Сергей Зборовский, игравший за «Торпедо» в сезоне 2019/20 (45 матчей, 5 очков, 2 заброшенные шайбы). Однако у нас москвич не задержится — проследует в столичное «Динамо», опять же за деньги. Не останется в «Торпедо» и нападающий родом из Нижнекамска Никита Артамонов, которому в ноябре будет 21 год. Его забирает за денежную компенсацию тот же «Автомобилист».