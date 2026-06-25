Стали известны имена ещё двух новичков ХК «Торпедо»

Кроме того, у «Торпедо» будет обмен с «Автомобилистом». Из Екатеринбурга в Нижний Новгород за денежную компенсацию отправится 29-летний защитник Сергей Зборовский, игравший за «Торпедо» в сезоне 2019/20 (45 матчей, 5 очков, 2 заброшенные шайбы). Однако у нас москвич не задержится — проследует в столичное «Динамо», опять же за деньги. Не останется в «Торпедо» и нападающий родом из Нижнекамска Никита Артамонов, которому в ноябре будет 21 год. Его забирает за денежную компенсацию тот же «Автомобилист».