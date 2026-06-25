В Германии прошли обыски по делу бывшей «дочки» «Газпрома»

Прокуратура Германии инициировала обыски по делу бывшей компании Gazprom Germania GmbH, которая была «дочкой» Газпрома и ныне перешла под управление немецких властей. Об этом говорится в сообщении ведомства на сайте.
Обыски прошли 24 июня. Прокуратура сообщила об обвинениях, связанных с саботажем и нарушением закона о внешней торговле ФРГ.
«Задержания не производились. Цель сегодняшних обысков — прояснить имеющиеся подозрения. Полицейское расследование ведется Таможенным криминальным ведомством», — говорится в сообщении.
В апреле 2022 года правительство Германии взяло Gazprom Germania GmbH под временное управление Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), чтобы обеспечить энергетическую безопасность, после того как «Газпром» заявил о прекращении участия в компании. В ноябре 2022 года правительство Германии стало единственным владельцем группы компаний Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и всех ее дочерних предприятий.
Российская сторона заявляла о незаконности этих действий. В мае 2022 года Россия ввела санкции против 31 бывшей зарубежной «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania GmbH.
В апреле 2026 года SEFE, которой теперь принадлежат активы бывшей «дочки “Газпрома”, сообщала о готовности к первым шагам по приватизации. Компания запланировала привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд за счет увеличения капитала, заявил ее генеральный директор Эгберт Лаэге. По его словам, средства пойдут на расширение инфраструктурного бизнеса (газохранилища, трубопроводы) и торгового подразделения в Великобритании (бывшее Gazprom Marketing & Trading). Это, как отметил гендиректор, станет первым шагом к размыванию 100-процентной доли немецкого правительства в компании — по правилам ЕС, Берлин должен продать не менее 75% акций к концу 2028 года.
В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО «Газпром экспорт» о запрете SEFE продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.
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