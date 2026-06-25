В Германии прошли обыски по делу бывшей «дочки» «Газпрома»

В апреле 2026 года SEFE, которой теперь принадлежат активы бывшей «дочки “Газпрома”, сообщала о готовности к первым шагам по приватизации. Компания запланировала привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд за счет увеличения капитала, заявил ее генеральный директор Эгберт Лаэге. По его словам, средства пойдут на расширение инфраструктурного бизнеса (газохранилища, трубопроводы) и торгового подразделения в Великобритании (бывшее Gazprom Marketing & Trading). Это, как отметил гендиректор, станет первым шагом к размыванию 100-процентной доли немецкого правительства в компании — по правилам ЕС, Берлин должен продать не менее 75% акций к концу 2028 года.