Челябинцев предупреждают о перебоях со связью и интернетом 25 июня

Жителей Челябинска и области предупреждают о возможных сбоях мобильной связи и интернета. В четверг, 25 июня 2026 года, в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в правительстве региона.
По информации властей, угроза атаки БПЛА действует с 10 часов 35 минут по местному времени.
«Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет. Сохраняйте спокойствие, продолжайте жить обычной жизнью. Будьте бдительны, адекватно оценивайте окружающую обстановку, обращайте внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя», — призывают в правительстве.
Гражданам рекомендуют оставаться в помещениях, держаться подальше от окон или спускаться в укрытия. Тем, кто находится вне зданий или в автомобиле, рекомендуют немедленно пройти в ближайшее сооружение, переход или паркинг.
Жителям строго запрещено снимать на видео беспилотные аппараты и действия средств ПВО. В случае обнаружения дрона или его фрагментов необходимо как можно быстрее сообщить об этом по номеру 112.