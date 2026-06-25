Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцев предупреждают о перебоях со связью и интернетом 25 июня

Ранее в регионе объявили об угрозе атаки БПЛА.

Жителей Челябинска и области предупреждают о возможных сбоях мобильной связи и интернета. В четверг, 25 июня 2026 года, в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в правительстве региона.

По информации властей, угроза атаки БПЛА действует с 10 часов 35 минут по местному времени.

«Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет. Сохраняйте спокойствие, продолжайте жить обычной жизнью. Будьте бдительны, адекватно оценивайте окружающую обстановку, обращайте внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя», — призывают в правительстве.

Гражданам рекомендуют оставаться в помещениях, держаться подальше от окон или спускаться в укрытия. Тем, кто находится вне зданий или в автомобиле, рекомендуют немедленно пройти в ближайшее сооружение, переход или паркинг.

Жителям строго запрещено снимать на видео беспилотные аппараты и действия средств ПВО. В случае обнаружения дрона или его фрагментов необходимо как можно быстрее сообщить об этом по номеру 112.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше