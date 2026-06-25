Временные лимиты. Что происходит с бензином на АЗС Поволжья в 2026?

Ульяновская область. С 25 июня введены лимиты: не более 40 литров бензина на легковое авто, до 100 литров дизеля для легковых и до 300 литров для грузовиков и автобусов. Продажа топлива в канистры полностью заблокирована. При этом, по данным Росстата, Ульяновская область демонстрирует одни из самых низких цен на топливо в ПФО: АИ-92 — 64,12 рубля, АИ-95 — 69,09 рубля за литр. Это значительно ниже средних показателей по округу.