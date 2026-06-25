Временные лимиты. Что происходит с бензином на АЗС Поволжья в 2026?

Ситуация на топливном рынке в регионах Приволжского федерального округа остаётся напряжённой, но контролируемой. Власти ряда субъектов ввели временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива для физических лиц, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и спекуляции. При этом запасы топлива, по официальным данным, достаточны для покрытия спроса, а федеральные меры — запрет экспорта и ослабление требований к качеству — уже дают эффект. Kazan.aif.ru собрала актуальную информацию о ситуации в Поволжье на 25 июня 2026 года.
Ограничения на АЗС в регионах Поволжья.
Вице-премьер России Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке «непростой, но контролируемой». Власти принимают комплекс мер: максимально загружены мощности НПЗ, сокращены сроки ремонтов, перенесены плановые остановки, задействованы резервы. По его словам, «весь этот комплекс мер позволяет решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах».
Самарская область. С 24 июня на две недели введены лимиты для легковых автомобилей: не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля за одну заправку. Также временно запрещён отпуск топлива в канистры и другие ёмкости. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что стратегические отрасли — сельское хозяйство, промышленность, коммунальные и экстренные службы — будут получать топливо в полном объёме. Власти также намерены сдерживать рост цен на независимых АЗС совместно с прокуратурой.
Саратовская область. С 23 по 30 июня действует лимит не более 30 литров бензина на один автомобиль. Губернатор Роман Бусаргин объяснил это необходимостью снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций. По данным поставщиков, объёмы отгрузок топлива выросли примерно на 70% по сравнению с обычным уровнем.
Пензенская область. С 23 июня введены временные ограничения: заправка только в бензобак автомобиля. Для физических лиц установлен лимит до 100 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива на одну машину. В регионе усилен контроль за ценами и наличием топлива на АЗС.
Мордовия. С вечера 23 июня действует новый порядок отпуска: до 30 литров бензина, до 60 литров дизеля для легкового транспорта и до 300 литров для грузовиков. Исключение сделано для общественного транспорта, коммунальных и экстренных служб.
Нижегородская область. Ситуация постепенно стабилизируется. После переговоров с федеральным правительством и компанией «Лукойл» региону согласованы дополнительные объёмы поставок. На отдельных АЗС продолжают действовать особые правила отпуска — до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля на один автомобиль. Для регионального минсельхоза предусмотрено до 280 тонн топлива в день.
Ульяновская область. С 25 июня введены лимиты: не более 40 литров бензина на легковое авто, до 100 литров дизеля для легковых и до 300 литров для грузовиков и автобусов. Продажа топлива в канистры полностью заблокирована. При этом, по данным Росстата, Ульяновская область демонстрирует одни из самых низких цен на топливо в ПФО: АИ-92 — 64,12 рубля, АИ-95 — 69,09 рубля за литр. Это значительно ниже средних показателей по округу.
Кировская область. Власти отрицают дефицит, поставки идут в штатном режиме. Регион обратился в ФАС с просьбой проверить ситуацию с ценами на заправках сети «Движение», где местные жители жаловались на заметное подорожание топлива.
Татарстан. Ситуация стабилизируется. Ограничения на АЗС «Татнефти», введённые с 12 июня, сняты для АИ-92 и дизеля. Для АИ-95 сохранён лимит 30 литров на автомобиль, но по топливным картам ограничений нет. Цены на заправках «Татнефти» держатся на уровне 66−67 рублей за литр. Независимые сети («Ирбис») повысили цены до 79,99 рубля за литр, объяснив это ростом оптовых закупочных цен. По данным Татарстанстата, за неделю с 16 по 22 июня средняя стоимость бензина выросла с 66,18 до 67,92 рубля.
Цены на топливо в регионах Поволжья.
По данным Росстата на 22 июня, ситуация с ценами в регионах ПФО неоднородна. В Ульяновской области средняя цена литра бензина — 66,61 рубля (одни из самых низких показателей в округе). В Татарстане — 67,92 рубля. В Самарской области средняя цена уже превысила 76,5 рубля. В Марий Эл — 74,83 рубля, в Чувашии — 73,18 рубля.
В Саратовской области цены выросли значительно: за неделю АИ-92 подорожал на 4,6 рубля до 68,84 рубля, АИ-95 — на 3,94 до 73,33 рубля, АИ-98 — на 5,4 до 100,19 рубля, дизельное топливо — на 4,46 до 81,45 рубля.
Причины и федеральные меры.
Основные причины временных перебоев — массированные атаки беспилотников на НПЗ и логистические сложности. Власти принимают меры:
Запрет на экспорт бензина для всех участников рынка до 31 июля.
Рассмотрение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
Ослабление требований к качеству — разрешение выпускать топливо с параметрами «Евро-3» для увеличения объёмов.
Снижение норматива продаж бензина на бирже с 15 до 10% для перенаправления объёмов сельхозпроизводителям.
ФАС возбудила дело о картельном сговоре в отношении трёх крупных трейдеров.
Прогнозы и рекомендации.
По оценкам аналитиков, ситуация начнёт выравниваться к началу июля. Ключевое значение имеют восстановление производственных мощностей НПЗ и решение логистических проблем.
Водителям рекомендуется:
Не поддаваться панике. Искусственный ажиотаж только усугубляет ситуацию.
Планировать поездки и расход топлива. 20−30 литров бензина для городских поездок хватает на 2−3 дня.
Использовать альтернативные сети АЗС, где ограничений пока нет.
Не закупать топливо в канистры про запас. Это создаёт дополнительный спрос и небезопасно.
Следить за официальными сообщениями о снятии ограничений.
Ситуация с топливом в Поволжье и России остаётся напряжённой, но контролируемой. Власти и нефтяные компании продолжают работу по стабилизации рынка. Будьте внимательны, планируйте поездки, не создавайте паники и доверяйте только официальной информации.