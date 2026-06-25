Диетолог Редина объяснила, почему вместо кофе лучше пить цикорий

Цикорий — это напиток, приготовленный из обжаренного корня одноименного растения. Он давно завоевал популярность как альтернатива кофе. Многие выбирают его, чтобы отказаться от кофеина или найти более мягкий способ взбодриться. Но действительно ли цикорий может заменить чашку эспрессо и какие у него преимущества перед традиционным утренним напитком, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина.
Бодрящий эффект цикория.
По словам эксперта, цикорий не обладает таким же бодрящим эффектом, как кофе. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает ощущение прилива энергии. Корень цикория не содержит кофеина, поэтому его бодрящий эффект имеет другую природу, пояснила Редина.
Цикорий действует скорее психологически и тонизирующе.
«Тёплый ароматный напиток с горьковатым вкусом, который напоминает кофе, запускает привычный ритуал утра и помогает организму проснуться. Кроме того, сам вкус обжарки воспринимается мозгом как сигнал к пробуждению. Поэтому цикорий дарит ощущение бодрости без химической стимуляции нервной системы, а значит, без риска получить “кофеиновый откат”, тремор рук или учащенное сердцебиение», — отметила диетолог.
Преимущества цикория перед кофе.
Несмотря на отсутствие прямого стимулирующего эффекта, цикорий обладает множеством полезных свойств, которые делают его более предпочтительным выбором по сравнению с кофе:
1. Высокое содержание инулина: Инулин — это природный полисахарид, который действует как пребиотик. Он питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает микрофлору, перистальтику и помогает бороться с запорами.
2. Поддержка сердечно-сосудистой системы: Инулин способствует снижению уровня «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Калий в составе цикория важен для нормальной работы сердца. Напиток также обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость и снижать артериальное давление.
3. Контроль уровня сахара в крови: Инулин замедляет всасывание глюкозы, предотвращая резкие скачки сахара после еды. Это делает цикорий полезным для людей с нарушением толерантности к глюкозе и диабетом второго типа.
4. Успокаивающее действие: Цикорий содержит витамины группы B, которые поддерживают здоровье нервной системы. Они помогают справляться со стрессом и улучшают качество сна.
5. Поддержка пищеварения и печени: Цикорий способствует оттоку желчи и защищает клетки печени. Это улучшает пищеварение и общее состояние организма.
6. Антиоксидантные свойства: В корне цикория содержатся фенольные соединения, которые борются со свободными радикалами. Это замедляет процессы старения и защищает клетки от повреждений.
«В корне цикория содержится множество фенольных соединений, которые борются со свободными радикалами в организме, замедляют процессы старения и защищают клетки от повреждений», — подытожила Ольга Редина.