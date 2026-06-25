Диетолог Редина объяснила, почему вместо кофе лучше пить цикорий

Цикорий — это напиток, приготовленный из обжаренного корня одноименного растения. Он давно завоевал популярность как альтернатива кофе. Многие выбирают его, чтобы отказаться от кофеина или найти более мягкий способ взбодриться. Но действительно ли цикорий может заменить чашку эспрессо и какие у него преимущества перед традиционным утренним напитком, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина.