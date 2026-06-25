Виктор Анисимов обсудил развитие новой магистерской программы с представителями ННГУ

Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов обсудил развитие магистерской программы «Искусственный интеллект и журналистика данных» с представителями ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
Руководитель научно-образовательного Центра применения искусственного интеллекта в журналистике и массовой коммуникации, замдиректора ИФИЖ ННГУ Людмила Макарова вместе с младшим научным сотрудником Центра Ильей Померанцевым представили главе Миннауки деятельность НОЦ, в рамках которого ведется разработка научных подходов к верификации информации средств массовой информации и социальных медиа на основе использования технологий искусственного интеллекта, развитие технологий фактчекинга, внедрение научных подходов к применению технологий естественного языка и автоматической обработке текста.
«На сегодняшний день от современных журналистов требуется применение новых навыков, таких как умение мыслить критически, понимать где правда, а где — ложь, уметь работать с нейросетями при создании контента разного формата. Именно данная магистерская программа позволит будущим журналистам стать наиболее востребованными в работе с ИИ и большими данными», — рассказала Людмила Макарова.
В ходе встречи представители ННГУ рассказали Анисимову о создании гибридной платформы проверки информации СМИ и социальных медиа «AUTOFACTCHECK», которая также будет использоваться для обучения на новой магистерской программе.
«Запуск новой магистерской программы “Искусственный интеллект и журналистика данных” — это своевременный и важный шаг, который полностью отвечает задаче подготовки кадров для цифровой экономики. В современном медиапространстве технологии ИИ становятся рабочим инструментом. Наша задача как регионального министерства — поддержать эту инициативу, поскольку она напрямую способствует формированию у выпускников ключевых компетенций будущего», — заключил Виктор Анисимов.
Ранее Анисимов и Трофимов встретились в ННГУ со стипендиатами президента РФ.