Виктор Анисимов обсудил развитие новой магистерской программы с представителями ННГУ

«На сегодняшний день от современных журналистов требуется применение новых навыков, таких как умение мыслить критически, понимать где правда, а где — ложь, уметь работать с нейросетями при создании контента разного формата. Именно данная магистерская программа позволит будущим журналистам стать наиболее востребованными в работе с ИИ и большими данными», — рассказала Людмила Макарова.