Скоростная электричка может связать Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре

РЖД проводит среди жителей Хабаровского края опрос о востребованности нового электропоезда сообщением «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предполагаемое введение новой электричке предусмотрено в рамках развития транспортной доступности в Хабаровском крае.
Пассажиры могут пройти короткий опрос по ссылке. Ответить предстоит на вопросы о частоте и цели поездок между крупнейшими городами края, приоритетности при выборе вида транспорта, комфортной частоте рейсов, стоимости проезда.
При положительном решении о введении новой электричке предполагается, что новый электропоезд дополнит уже существующие поезда, курсирующие между краевой столицей и Городом юности. Ожидаемое время в пути — 3−4 часа.