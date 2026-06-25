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Скоростная электричка может связать Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре

Оценить востребованность нового маршрута предлагают пассажирам.

Источник: Хабаровский край сегодня

РЖД проводит среди жителей Хабаровского края опрос о востребованности нового электропоезда сообщением «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Предполагаемое введение новой электричке предусмотрено в рамках развития транспортной доступности в Хабаровском крае.

Пассажиры могут пройти короткий опрос по ссылке. Ответить предстоит на вопросы о частоте и цели поездок между крупнейшими городами края, приоритетности при выборе вида транспорта, комфортной частоте рейсов, стоимости проезда.

При положительном решении о введении новой электричке предполагается, что новый электропоезд дополнит уже существующие поезда, курсирующие между краевой столицей и Городом юности. Ожидаемое время в пути — 3−4 часа.