Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области реконструируют два рыбоводных завода до 2030 года

В Ростовской области до 2030 года реконструируют Донской осетровый завод, до 2029 года — Аксайско-Донской рыбоводный завод. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба Азово-Донского филиала ФГБУ Главрыбвод.

В Ростовской области до 2030 года реконструируют Донской осетровый завод, до 2029 года — Аксайско-Донской рыбоводный завод. Об этом «РБК Ростов» сообщила пресс-служба Азово-Донского филиала ФГБУ Главрыбвод.

На осетровом заводе построят личиночный летний цех, реконструируют головное водозаборное сооружение и здание котельной. Работы профинансируют за счёт субсидий из федерального бюджета.

На Аксайско-Донском рыбоводном заводе планируется реконструкция рыбоводных прудов, магистрального канала и водосбросных каналов. Помимо этого, возведут административно-бытовой корпус с инкубационными цехами, навес бассейнового цеха и газовую котельную. Источником финансирования также станет федеральный бюджет.