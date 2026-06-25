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США обновят авиабазу на Аляске на $7 млрд для операций в Арктике

Пентагон запускает масштабную программу обновления ключевой истребительной базы на Аляске. Как сообщает The War Zone со ссылкой на данные ВВС США и Инженерного корпуса, на реконструкцию объединенной авиабазы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже выделят около $7 млрд. Цель — подготовить инфраструктуру к будущим операциям в Арктике и Тихоокеанском регионе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Проект предусматривает меры по снижению уязвимости базы и обеспечению непрерывности боевых задач в условиях военного времени. План включает полную трансформацию инфраструктуры: расширение двух взлетно-посадочных полос, возведение новых ангаров с разным уровнем защиты и крупного учебно-испытательного комплекса.

Сейчас на базе дислоцируются десятки истребителей пятого поколения F-22, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS и тяжелые транспортники C-17 Globemaster. В ближайшее время к ним добавятся стратегические разведчики RC-135V/W Rivet Joint. По данным издания, это связано с растущим спросом на операции такого типа: расположение базы идеально подходит для сбора разведданных в северной части Тихого океана и в Арктике, значение которой постоянно растет.

Издание подчеркивает, что стратегическое расположение авиабазы делает ее основной площадкой для будущего развертывания истребителей-невидимок шестого поколения F-47. Ожидается, что первый полет этих машин состоится в 2028 году. Именно F-47 станут центральным элементом базы и главным фактором роста боевой эффективности ВВС в регионе. Как отмечает источник, с учетом этого как минимум часть программы модернизации военного объекта будет специально адаптирована под требования нового самолета.

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