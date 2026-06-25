США обновят авиабазу на Аляске на $7 млрд для операций в Арктике

Издание подчеркивает, что стратегическое расположение авиабазы делает ее основной площадкой для будущего развертывания истребителей-невидимок шестого поколения F-47. Ожидается, что первый полет этих машин состоится в 2028 году. Именно F-47 станут центральным элементом базы и главным фактором роста боевой эффективности ВВС в регионе. Как отмечает источник, с учетом этого как минимум часть программы модернизации военного объекта будет специально адаптирована под требования нового самолета.